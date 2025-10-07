Grave incidente sul lavoro al Vulcano Buono | operaio cade mentre monta scaffale è in pericolo di vita
Dramma nella serata ieri, lunedì 6 ottobre, all’interno del centro commerciale Vulcano Buono di Nola, dove un operaio di 53 anni, originario della provincia di Foggia, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. Grave incidente sul lavoro al Vulcano Buono: operaio cade da due metri, è in pericolo di vita Secondo una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: grave - incidente
Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave
Grave incidente: muore motociclista all’uscita del tunnel di Arco Felice
Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione
Grave incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo: traffico paralizzato in entrambe le direzioni Un grave incidente si è verificato sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Un tir che stava viaggiando in direzione del capoluogo siciliano si è ribaltato all’altezz Vai su Facebook
Incidente, imprenditore muore davanti al figlio: grave quest’ultimo nello scontro - X Vai su X
Operaio 53enne precipita al centro commerciale Vulcano Buono: ferito gravemente, rischia la vita - È ricoverato all’Ospedale del Mare in pericolo di vita. Come scrive msn.com
Paura al Vulcano Buono, operaio cade durante lavori per un nuovo negozio: è gravissimo - Ieri sera i carabinieri sono intervenuti all’interno del centro commerciale Vulcano Buono. Lo riporta lostrillone.tv