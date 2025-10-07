Grandi manovre per la Salis Così Avs prova a salvarla dal processo in Ungheria

Iltempo.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre Ursula von der Leyen deve difendersi da due mozioni di censura, l'equivalente di una sfiducia, nei corridoi dell'Europarlamento di Strasburgo si discute (e si tratta lontano dai microfoni) della sorte di Ilaria Salis. L'eurodeputata di Avs questa mattina saprà se perderà o meno l'immunità che la protegge dal processo in Ungheria. Due destini incrociati, con un finale forse diverso. Partiamo da Ursula. Seduta in prima fila tra i banchi dell'Eurocamera, la presidente della Commissione europea ascolta in prima persona le accuse che le vengono rivolte dalla destra e dalla sinistra dell'emiciclo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

grandi manovre per la salis cos236 avs prova a salvarla dal processo in ungheria

© Iltempo.it - Grandi manovre per la Salis. Così Avs prova a salvarla dal processo in Ungheria

In questa notizia si parla di: grandi - manovre

BOOM! GRANDI MANOVRE NEI PALINSESTI AUTUNNALI RAI E MEDIASET (ANTEPRIMA)

Cariparo, grandi manovre per il vertice: la sfida tra i due prof e la terza via

Grandi manovre in Tim: il sostituto di Santagata e non solo

grandi manovre salis cos236Ilaria Salis, le grandi manovre. Così Avs prova a salvarla - Mentre Ursula von der Leyen deve difendersi da due mozioni di censura, l’equivalente di una sfiducia, nei corridoi dell’Europarlamento di ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Grandi Manovre Salis Cos236