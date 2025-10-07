Grandi manovre per la Salis Così Avs prova a salvarla dal processo in Ungheria
Mentre Ursula von der Leyen deve difendersi da due mozioni di censura, l'equivalente di una sfiducia, nei corridoi dell'Europarlamento di Strasburgo si discute (e si tratta lontano dai microfoni) della sorte di Ilaria Salis. L'eurodeputata di Avs questa mattina saprà se perderà o meno l'immunità che la protegge dal processo in Ungheria. Due destini incrociati, con un finale forse diverso. Partiamo da Ursula. Seduta in prima fila tra i banchi dell'Eurocamera, la presidente della Commissione europea ascolta in prima persona le accuse che le vengono rivolte dalla destra e dalla sinistra dell'emiciclo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Caccia al 7 ottobre rosso. Il secondo anniversario della strage di #Hamas #Lecornu(to) e mazziato. Ora #Macron rischia davvero Grandi manovre per la #Salis. Così #Avs prova a salvarla La prima pagina Siamo in edicola #7ottobre #buongiorno - X Vai su X
Grandi manovre di palazzo in nome di Gaza e della Palestina. La premier Meloni - lo ha fatto di nuovo ieri prima di entrare nel vertice europeo a Copenaghen - accusa le opposizioni e gli attivisti della Sumud Flotilla di “usare Gaza per attaccare il governo”, di Vai su Facebook
