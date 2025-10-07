Grande successo per la tredicesima edizione della gara podistica Città di Canosa Sannita

Chietitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Successo oltre le attese a Canosa Sannita per la 13esima edizione della gara podistica targata Progetto Running, sotto la guida del presidente Franco Giurastante.La scelta di anticipare la data rispetto alle edizioni precedenti ha permesso di celebrare al meglio il periodo della vendemmia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grande - successo

Emmy nomination di pedro pascal: riscopri il suo grande successo televisivo con 89% su rt

90 day fiancé: la star conquista un grande successo professionale negli Stati Uniti dopo molte delusioni

Comici anni 2000: un grande successo in streaming su Hulu

grande successo tredicesima edizioneLuigi Virginio trionfa all'AdWorld Experience 2025 con un caso reale di successo - Alla 13ª edizione dell’evento di Bologna, un consulente italiano vince per la 2ª volta il premio Paid Search con un caso di successo. Si legge su altarimini.it

grande successo tredicesima edizioneGangi, grande successo per Vivere in Assisi - Miete successi ogni edizione “Vivere In Assisi” la Rievocazione Storico- Lo riporta mediterranews.org

Cerca Video su questo argomento: Grande Successo Tredicesima Edizione