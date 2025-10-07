Grande successo per la tredicesima edizione della gara podistica Città di Canosa Sannita

Chietitoday.it | 7 ott 2025

Successo oltre le attese a Canosa Sannita per la 13esima edizione della gara podistica targata Progetto Running, sotto la guida del presidente Franco Giurastante.La scelta di anticipare la data rispetto alle edizioni precedenti ha permesso di celebrare al meglio il periodo della vendemmia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

