Grande show d' addio Umberto Tozzi porta a Torino ancora una data del tour finale | biglietti già in vendita

All'indomani del trionfo de "La Grande Festa" all'Arena di Verona, dove si è tenuto il suo ultimo concerto (sold out) il 5 ottobre, Umberto Tozzi ha annunciato a sorpresa le ultime date del suo tour mondiale d'addio, intitolato "L’Ultima Notte Rosa The Final Show". E tra queste tappe ne è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it