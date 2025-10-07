Grande Fratello sondaggio televoto oggi | chi sarà eliminato il 13 ottobre 2025
Si parte: arriva il momento del primo televoto a eliminazione del Grande Fratello 2025. Il reality show, condotto ora da Simona Ventura, vede già i concorrenti protagonisti al centro di tensioni e colpi di scena. Dopo le prime nomination di questa 19esima edizione, sono finiti al televoto Matteo Azzali, Giulio Carotenuto e Omer Elomari. Il pubblico deve scegliere chi salvare tra loro. Infatti, ricordiamo che il meno votato verrà eliminato definitivamente dai giochi. Abbiamo aperto il sondaggio, disponibile qui di seguito, dove potrete indicare chi state votando e scoprire cosa stanno facendo gli altri telespettatori. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
In questa notizia si parla di: grande - fratello
