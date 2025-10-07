Grande Fratello Simona Ventura mette alle strette il concorrente | Lì c’è la porta rossa esci!

La prima settimana nella casa del Grande Fratello si è rivelata tutt'altro che tranquilla per uno dei concorrenti più discussi. Entrato con l'atteggiamento deciso che lo contraddistingue, Matteo Azzali ha vissuto giorni carichi di tensione, lamentando spesso comportamenti poco rispettosi da parte di alcuni coinquilini. A suo dire, certi atteggiamenti sarebbero stati fuori luogo in un contesto dove la convivenza dovrebbe basarsi su rispetto e collaborazione. Durante la diretta del 6 ottobre, il concorrente non ha nascosto i propri malumori, confermando di aver avuto più di uno scontro con gli altri inquilini.

