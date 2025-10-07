Grande Fratello prime nomination | Giulio Matteo e Omer al televoto Anita trionfa con il 24%
La seconda puntata del Grande Fratello 2025 ha segnato la svolta decisiva di questa edizione. Dopo una settimana di tensioni, flirt e polemiche, è arrivato il momento della verità: le prime nomination hanno mandato al televoto tre concorrenti, mentre il pubblico ha già decretato i suoi beniamini. I numeri parlano chiaro e disegnano una gerarchia spietata. Il trionfo di Anita: dal 22% al 24%, regina indiscussa. Il primo verdetto del pubblico ha confermato tutte le previsioni: Anita Mazzotta si conferma la regina della Casa con un impressionante 24,25% delle preferenze. Dopo la sua confessione sulla malattia della madre, i telespettatori l’hanno premiata rendendola immune dalle nomination. 🔗 Leggi su Tutto.tv
