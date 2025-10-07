Grande Fratello nomination infuocate nella seconda puntata | tre concorrenti a rischio eliminazione
Una puntata ricca di scontri e rivelazioni: le nomination svelano rancori e nuove alleanze. Giulio, al centro delle critiche, diventa il bersaglio di molti coinquilini. Ecco cosa è successo nella puntata del 6 ottobre. Lunedì 6 ottobre è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello, una serata ricca di emozioni e colpi di scena. Tra i momenti più significativi, la decisione di Matteo Azzali di restare nella Casa nonostante le sue precedenti intenzioni di abbandonarla, l'ingresso di otto nuovi gieffini e i toccanti racconti di Francesca Carrara e di suo figlio Simone De Bianchi, entrati come unico partecipante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
