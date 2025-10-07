Grande Fratello | nominati montepremi e polemiche della seconda puntata

Roma, 6 ottobre 2025 – Cinque nuovi concorrenti, anzi casalinghi, le prime nomination e l’assegnazione del primo titolo di “preferiti” di questa edizione. Questo è successo durante la seconda puntata del Grande Fratello, quella di lunedì 6 ottobre. La seconda puntata del Grande Fratello. Il montepremi. I nominati. I nuovi concorrenti. Gli immuni. La seconda puntata del Grande Fratello. La puntata si apre con il rimprovero di Simona Ventura a Matteo. L’ex pugile ha chiesto ai compagni di essere nominato: “Se non ce la fai, getta la spugna. Non chiedere di essere nominato” ha sottolineato la conduttrice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Grande Fratello: nominati, montepremi e polemiche della seconda puntata

Grande Fratello: nominati, montepremi e polemiche della seconda puntata - Durante la seconda puntata del Grande Fratello sono entrati cinque nuovi concorrenti, che staranno in tugurio: il siciliano Mattia, Rasha originaria della Giordania, Flaminia di Roma, la siciliana ... Scrive quotidiano.net

Grande Fratello (6 ottobre), il dramma di Grazia Kendi e Giulio 'paracu*o". Nomination di fuoco: chi rischia - Cosa è successo nella puntata Gf di ieri 6 ottobre 2025. Come scrive libero.it