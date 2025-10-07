Grande Fratello nessun eliminato | Domenico Anita e Donatella immuni 3 concorrenti in nomination

Nessun eliminato nella puntata del 6 ottobre del Grande Fratello. Domenico, Anita e Donatella hanno ottenuto l'immunità, mentre tre concorreenti sono finiti in nomination e rischiano l'eliminazione: Omer, Matteo e Giulio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

