All’interno della Casa del Grande Fratello, durante un momento di confronto notturno in giardino con alcuni coinquilini, Francesca Carrara ha aperto il suo cuore, raccontando aspetti dolorosissimi della sua vita privata. Un passato difficile, fatto di violenza domestica, crisi familiari, malattia e abbandono, che ha profondamente segnato la sua crescita e il suo carattere. La gieffina, tra le lacrime, ha condiviso episodi che nessuno immaginava e che spiegano la sua grande forza d’animo. Grande Fratello, Francesca si racconta: la tragedia della madre. Parlando con i compagni di avventura, Francesca ha ricordato come sua madre sia stata vittima di violenza da parte del padre: « Se tu stai con una persona sbagliata, questo uomo ti può distruggere. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Grande Fratello, la storia di Francesca è più drammatica di quanto si pensi: la confessione è scioccante