Grande Fratello | inediti dissapori La regia censura il discorso di un gieffino
Grande Fratello 2025: primi dissapori in Casa. La regia censura il discorso di Francesco. A venticinque anni dalla sua prima edizione, il Grande Fratello continua a essere un fenomeno televisivo senza eguali. Criticato, amato, discusso: ogni stagione rinnova il dibattito su quanto la realtà possa davvero essere raccontata in uno schermo. Eppure, dopo un quarto di secolo, il reality show più longevo della televisione italiana dimostra di saper ancora evolversi e sorprendere. Leggi anche Cristina Plevani parla del Grande Fratello: le confessioni Stando a quanto riporta Biccy.it pare proprio che Francesco ha sparlato di Donatella affermando: “Non la sopporto, io da quando sono entrato non le ho fatto niente. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
#GrandeFratello dump: puntata 2 - facebook.com Vai su Facebook
"Grande Fratello", Grazia: "A 8 anni ho subito degli abusi" #grandefratello - X Vai su X
Grande Fratello, le anticipazioni di oggi (lunedì 6 ottobre): prime tensioni nella Casa, nuovi ingressi a sorpresa e colpi di scena tra Francesca, Simone e Anita - Lunedì 6 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con il “Grande Fratello”, il reality show di Endemol Shine Italy condotto da Simona Ventura. Come scrive ilmessaggero.it
Grande Fratello 19: Simona Ventura fa il suo ingresso con concorrenti inediti - Ieri, 29 settembre, il pubblico ha assistito al debutto di Simona Ventura come nuova conduttrice della diciannovesima edizione del Grande Fratello. Scrive notizie.it