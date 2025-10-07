Grande Fratello 2025: primi dissapori in Casa. La regia censura il discorso di Francesco. A venticinque anni dalla sua prima edizione, il Grande Fratello continua a essere un fenomeno televisivo senza eguali. Criticato, amato, discusso: ogni stagione rinnova il dibattito su quanto la realtà possa davvero essere raccontata in uno schermo. Eppure, dopo un quarto di secolo, il reality show più longevo della televisione italiana dimostra di saper ancora evolversi e sorprendere. Leggi anche Cristina Plevani parla del Grande Fratello: le confessioni Stando a quanto riporta Biccy.it pare proprio che Francesco ha sparlato di Donatella affermando: “Non la sopporto, io da quando sono entrato non le ho fatto niente. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grande Fratello: inediti dissapori. La regia censura il discorso di un gieffino