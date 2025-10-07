Grande Fratello Grazia Kendi sotto choc | ecco perché sono così arrabbiata

Una rivelazione terribile, un silenzio assordante e le lacrime di un’intera nazione. La seconda puntata del Grande Fratello 2025 ha squarciato il velo sulla vita di Grazia Kendi, che in una confessione straziante ha raccontato il trauma che ha segnato la sua esistenza, spiegando finalmente l’origine della rabbia e delle tensioni che hanno caratterizzato la sua prima settimana nella Casa. La confessione che gela lo studio. Messa di fronte alle clip delle sue furiose litigate in Casa, Grazia è crollata. Con la voce rotta dal pianto, prima in un filmato e poi in diretta nel confessionale, ha rivelato un segreto che si portava dentro da una vita: “A otto anni ho subito degli abusi sessuali. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Grande Fratello, Grazia Kendi sotto choc: “ecco perché sono così arrabbiata”

