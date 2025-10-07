Dopo un periodo di frizioni e parole cariche di tensione, Grazia e Domenico hanno affrontato apertamente la situazione. Le scuse e i dettagli condivisi hanno smorzato per il momento le questioni irrisolte tra loro. Tensione e chiarimenti nella Casa del Grande Fratello tra Grazia Kendi e Domenico D'Alterio. Dopo giorni di incomprensioni e un acceso confronto che aveva coinvolto tutto il gruppo, i due concorrenti hanno deciso di ritagliarsi un momento privato per parlare. Tra scuse, spiegazioni e confessioni dolorose, hanno cercato di mettere fine alle loro divergenze e trovare un equilibrio. Il faccia a faccia notturno tra i due gieffini Dopo la diretta del 6 ottobre, Domenico scelto dal pubblico come uno dei tre favoriti della Casa- ha spiegato a Grazia di averla nominata perchè aveva percepito da parte sua poca collaborazione e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello: Grazia e Domenico chiariscono dopo giorni di tensione e scontri nella Casa