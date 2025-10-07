Grande Fratello gravi accuse di Donatella | é successo tutto nella notte

News TV. Notte di tensione al Grande Fratello, dove tra due concorrenti pugliesi — Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto — è esplosa una lite che ha lasciato tutti senza parole. Quello che doveva essere un semplice battibecco si è trasformato in un vero caso mediatico, tra accuse gravissime, audio censurato e social impazziti. Donatella, casalinga 46enne dal carattere forte e dal passato turbolento, non è riuscita a trattenersi e ha attaccato frontalmente Francesco, agente di polizia locale noto per la sua ironia e la passione per il ballo. Tutto è cominciato con una nomination inaspettata, durante la seconda puntata: « Nomino lui perché non ci sopportiamo proprio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

