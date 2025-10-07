Grande Fratello Giulio smascherato in diretta | flirt e bugie nella Casa
Scoppia il caso Giulio Carotenuto al Grande Fratello: flirt multipli, accuse in diretta e credibilità a picco. Il pubblico si divide. Tu da che parte stai? Vuoi scoprire cosa è successo davvero tra Giulio e le ragazze della Casa? Occhi puntati sul Grande Fratello, perché il gioco si fa serio. e i sentimenti pure! Sembrava l’inizio di una dolce storia tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi, ma è bastato poco per far crollare tutto. Dopo notti passate insieme e sguardi complici, il flirt si è trasformato in caos. Giulio, il napoletano dal sorriso accattivante, ha cominciato a seminare attenzioni anche altrove, lasciando Benedetta spiazzata. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
