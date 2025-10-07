Grande Fratello Giulio Carotenuto affronta tutti dopo la diretta | Sono l' unico che qua dentro non finge VIDEO
Al termine della seconda puntata del Grande Fratello, il medico Giulio Carotenuto ha deciso di confrontarsi con il resto del gruppo e difendersi dalle accuse e critiche ricevute. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
