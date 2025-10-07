Grande Fratello Francesco contro Donatella | ecco cosa è successo nella notte

Comingsoon.it | 7 ott 2025

Francesco Rana non ci sta e sbotta subito dopo la diretta del Grande Fratello contro la concorrente pugliese Donatella Mercoledisanto: "Non la sopporto. Mi rompe dal primo giorno". 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Grande Fratello, Francesco contro Donatella: ecco cosa è successo nella notte

grande fratello francesco controGrande Fratello, cos'è successo nella notte: Francesco furioso e censurato dalla regia - Mentre Francesco sparlava di Donatella, la regia ha deciso di abbassare il volume del suo microfono e di cambiare inquadratura ... Secondo it.blastingnews.com

grande fratello francesco controFrancesco Rana accuse choc a Donatela Mercoledisanto a Grande Fratello: “Cose gravissime”/ Regia toglie audio - Francesco Rana accuse choc a Donatela Mercoledisanto a Grande Fratello 2025: "Cose gravissime! Da ilsussidiario.net

