Grande Fratello Francesco contro Donatella | ecco cosa è successo nella notte

Francesco Rana non ci sta e sbotta subito dopo la diretta del Grande Fratello contro la concorrente pugliese Donatella Mercoledisanto: "Non la sopporto. Mi rompe dal primo giorno". 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Francesco contro Donatella: ecco cosa è successo nella notte

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

Grande Fratello, cos'è successo nella notte: Francesco furioso e censurato dalla regia - Mentre Francesco sparlava di Donatella, la regia ha deciso di abbassare il volume del suo microfono e di cambiare inquadratura ... Secondo it.blastingnews.com

Francesco Rana accuse choc a Donatela Mercoledisanto a Grande Fratello: “Cose gravissime”/ Regia toglie audio - Francesco Rana accuse choc a Donatela Mercoledisanto a Grande Fratello 2025: "Cose gravissime! Da ilsussidiario.net