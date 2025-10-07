Grande Fratello Francesca si racconta | cos’è accaduto nella sua vita
Grande Fratello, Francesca Carrara racconta inediti retroscena del suo passato: ecco cos’è accaduto nella sua vita. Al Grande Fratello, le grandi storie dei nuovi concorrenti stanno facendo molto discutere ed incuriosire al tempo stesso. Leggi anche Grande Fratello: inediti dissapori. La regia censura il discorso di un gieffino Francesca afferma: “Se tu stai con una persona sbagliata, questo uomo ti può distruggere. Mia mamma non riusciva a lasciarlo, l’ha trovato con un’altra donna e se l’è tenuto lo stesso, adesso mio padre non c’è più. Però quando era ancora vivo lui si è messo con un’altra. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Grande Fratello, la storia di Francesca è più drammatica di quanto si pensi: la confessione è scioccante - Francesca del Grande Fratello ha fatto delle rivelazioni sconcertanti ai propri compagni di viaggio: ecco la sua storia drammatica. Come scrive donnapop.it