Grande Fratello Francesca si racconta | cos’è accaduto nella sua vita

Grande Fratello, Francesca Carrara racconta inediti retroscena del suo passato: ecco cos’è accaduto nella sua vita. Al Grande Fratello, le grandi storie dei nuovi concorrenti stanno facendo molto discutere ed incuriosire al tempo stesso. Leggi anche Grande Fratello: inediti dissapori. La regia censura il discorso di un gieffino Francesca afferma: “Se tu stai con una persona sbagliata, questo uomo ti può distruggere. Mia mamma non riusciva a lasciarlo, l’ha trovato con un’altra donna e se l’è tenuto lo stesso, adesso mio padre non c’è più. Però quando era ancora vivo lui si è messo con un’altra. 🔗 Leggi su 361magazine.com

