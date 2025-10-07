Grande Fratello ecco le prime nomination ufficiali | chi rischia al televoto!

Le prime nomination di questa edizione del Grande Fratello si chiudono con un colpo di scena. Simona Ventura, in diretta, ha annunciato i tre concorrenti meno votati che finiscono direttamente al televoto: Giulio, Matteo e Omer. Un verdetto maturato tra strategie, ripicche e qualche scintilla emotiva. Dopo giorni di convivenza non facile, il clima nella Casa si fa sempre più teso. Benedetta apre la serie di votazioni nominando Giulio, che definisce “egoista e falso”. Una scelta che apre la strada a un effetto domino: Giulio ricambia mandando al televoto Matteo, accusato di avere un atteggiamento “troppo rigido” verso gli altri concorrenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

