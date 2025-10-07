Grande Fratello dopo la puntata arriva il confronto tra Grazia Kendi e Domenico D' Altiero VIDEO
Dopo la diretta del Grande Fratello su Canale 5, Grazia Kendi e Domenico D'Altiero hanno un confronto pacifico su quanto accaduto tra loro. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Grande Fratello ascolti tv seconda puntata ieri 7 ottobre: Simona Ventura delusa, ascolti in calo, vince Rai 1! - Ieri, su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello targato Simona Ventura: quanto ha fatto in termini di ascolti tv? Da donnapop.it
Grande Fratello, Giulio Carotenuto affronta tutti dopo la diretta: "Sono l'unico che qua dentro non finge" (VIDEO) - Al termine della seconda puntata del Grande Fratello, il medico Giulio Carotenuto ha deciso di confrontarsi con il resto del gruppo e difendersi dalle accuse e critiche ricevute. Lo riporta msn.com