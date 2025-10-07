GRANDE FRATELLO | DOPO IL FLOP MEDIASET CAMBIA ORARI SIGNORINI INVOCATO DAI SOCIAL

Grande Fratello ha avuto un brutto risveglio questa mattina quando sono usciti i dati d’ascolto. Per poco la seconda puntata del reality di Simona Ventura non è finita sotto i 2 milioni di telespettatori e uno share del 15,5%. La sovrapposizione con la serie di Rai1 Blanca aumenta la preoccupazione: 23,9% contro 14,6%. Nove punti di differenza sono tanti ma soprattutto è davvero poco lo share. Senza dimenticare il flop di Mediaset Extra. Le aspettative erano altre e sui social, in particolare Facebook che è tradizionalmente il polso dell’italiano medio rispetto alla nicchia di X che intercetta solo un preciso target, il pubblico invoca il ritorno di Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Bubinoblog

