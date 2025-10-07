Grande Fratello 25 gravi accuse di Francesco a Donatella | la regia taglia il suo audio

Il secondo appuntamento con il Grande Fratello 25 non si è concluso in silenzio. Francesco Rana, il vigile urbano della Casa, ha raccontato ai compagni un crescendo di frasi e atteggiamenti da parte di Donatella Mercoledisanto che avrebbero oltrepassato il limite, Specialmente quando la coinquilina avrebbe messo in discussione il valore del suo lavoro e della divisa. Lo sfogo di Francesco è stato interrotto dalla regia e l’ audio è stato tagliato a metà: scopriamo cosa siamo riusciti ad ascoltare. Un rapporto già teso al GF tra Francesco e Donatella. Da giorni la convivenza tra Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto mostrava segnali di insofferenza: battute pungenti, frecciate pubbliche e un’empatia mai sbocciata tra i due pugliesi della Casa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

