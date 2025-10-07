Grande Fratello 2025 le pagelle | Giulio cerca visibilità l' emozione di Francesca e Simone
Ieri sera, lunedì 6 ottobre, è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello. Cinque nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso nel tugurio: Mattia Scudieri, Rasha Younes, Flaminia Romoli, Ivana Castorina e Omar "Bena" Benabdallah. Tre i concorrenti finiti in nomination: Giulio, Matteo e Omer. Il pubblico da casa deciderà chi sarà il primo eliminato di questa diciannovesima edizione del reality. Ecco le pagelle della seconda serata. I Concorrenti del Grande Fratello. Grazia – voto 6 Sin dal giorno zero avevamo capito che Grazia non avesse intenzione di passare inosservata e, effettivamente, la settimana non ha “deluso” le aspettative. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
