La storia di Grazia arriva come un fulmine a ciel sereno nella casa del Grande Fratello 2025. Un dramma che Simona Ventura ha saputo gestire nel migliore dei modi. La storia difficile di Grazia al Grande Fratello 2025. Nella casa del Grande Fratello 2025 Grazia e Giulia hanno un confronto dopo un confessionale. “ Ti ho detto hai 20 anni sei nella casa del Grande Fratello e dovresti essere contenta, ho sbagliato il tono ” – dice Grazia a Giulia. Poi Simona Ventura invita Grazia nel confessionale per un momento davvero difficile. “ Ho visto in te una grande rabbia, frustrazione che viene da lontano, sbaglio? ” – dice Simona a Grazia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Grande Fratello 2025, la storia e il dramma di Grazia. Simona Ventura "hai iniziato costruire la casa dalle fondamenta" | Video Mediaset