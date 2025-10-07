Grande Fratello 2025 Francesca e Simone la storia di mamma e figlio emoziona tutti | Video Mediaset
La storia di Francesca e Simone al Grande Fratello 2025: mamma e figlio emozionano durante la seconda puntata del reality show di Canale 5. Francesca e Simone, mamma e figlio al Grande Fratello 2025. Durante la seconda puntata del Grande Fratello 2025 spazio anche alle grandi emozioni con la storia di Francesca e Simone, mamma e figlio di questa edizione. Francesca in super led racconta l’amore per l’ex marito e la nascita del figlio. “ 22 anni di matrimonio, ero felice, finché un giorno non ho scoperto un tradimento. Ci ho provato all’inizio a perdonarlo, ma son durata due settimane. Da lì poi è stata dura” – racconta Francesca che dopo un tradimento decide di iniziare una nuova vita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Tra amore, personalità e lettere a Giacomo Leopardi, Jonas ha molto da farci scoprire #GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello. . Nella Casa sono nati i primi scontri e al centro c'è Grazia #GrandeFratello Vai su Facebook
Grande Fratello 2025, top e flop seconda puntata: la rivelazione di Grazia, il legame di Francesca e Simone. Nomination e nuovi concorrenti - Settimana scorsa Simona Ventura ha fatto il suo debutto nel reality che per il suo 25esimo anniversario torna ad essere nip. ilmessaggero.it scrive
Grande Fratello 2025, la diretta della seconda puntata: svelate le tre immunità, momento dolce Francesca e Simone - Settimana scorsa Simona Ventura ha fatto il suo debutto nel reality che per il suo 25esimo anniversario torna ad essere nip. Si legge su msn.com