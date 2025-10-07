Grande Fratello 2025 Francesca e Simone la storia di mamma e figlio emoziona tutti | Video Mediaset

La storia di Francesca e Simone al Grande Fratello 2025: mamma e figlio emozionano durante la seconda puntata del reality show di Canale 5. Francesca e Simone, mamma e figlio al Grande Fratello 2025. Durante la seconda puntata del Grande Fratello 2025 spazio anche alle grandi emozioni con la storia di Francesca e Simone, mamma e figlio di questa edizione. Francesca in super led racconta l’amore per l’ex marito e la nascita del figlio. “ 22 anni di matrimonio, ero felice, finché un giorno non ho scoperto un tradimento. Ci ho provato all’inizio a perdonarlo, ma son durata due settimane. Da lì poi è stata dura” – racconta Francesca che dopo un tradimento decide di iniziare una nuova vita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

