Grande Fratello 2025 Francesca Carrara in lacrime | la confessione sui suoi genitori

Di notte, poco dopo la fine della seconda puntata del Grande Fratello 2025, Francesca Carrara si è appartata in giardino con alcuni coinquilini e ha aperto il cassetto di un passato doloroso. Tra singhiozzi e pause cariche di emozione, la gieffina ha parlato della violenza subita dalla madre, di una grave crisi psicotica che ha reso necessario un trattamento sanitario obbligatorio (TSO), e di un matrimonio finito per infedeltà paterna. Il racconto, di grande impatto umano, ha messo a nudo anni di sofferenza e responsabilità precoci che Francesca ha dovuto sopportare da giovane adulta. Grande Fratello 2025: il dramma vissuto da Francesca Carrara. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

