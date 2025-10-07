Grande Fratello 2025 chi è uscito ieri sera lunedì 6 ottobre? | Video Mediaset
Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera lunedì 6 ottobre? Durante la seconda puntata del reality show condotto da Simona Ventura non c’è stato alcun eliminato visto che il pubblico era chiamato a votare i tre concorrenti preferiti. Scopriamo chi ha vinto. Chi è stato eliminato al Grande Fratello 2025? Tre concorrenti preferiti dal pubblico. Durante la seconda puntata del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura trasmessa lunedì 6 ottobre 2025 non c’è stato alcun concorrente eliminato. Durante la lunga diretta, infatti, Super Simo ha letto il primo verdetto del televoto che questa settimana era in positivo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
