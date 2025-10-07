Grande Fratello 2025 chi è Francesca Carrara | ex Marito lavoro età social
Francesca Carrara è tra i volti più discussi di questa edizione del Grande Fratello, una donna che porta dentro la Casa la sua storia di madre, di artigiana e di chi ha dovuto ricominciare. Nata e cresciuta a Roma, ha oggi 43 anni, è nota come tappezziera e restauratrice e compare spesso sui social insieme ai suoi figli; la partecipazione al reality rappresenta per lei anche un’occasione pratica per ricostruire una stabilità economica e personale. Chi è Francesca Carrara del Grande Fratello 2025. Francesca Carrara è una donna romana che si è raccontata con schiettezza in Casa: 43 anni, madre di due figli e con un rapporto speciale con il primogenito Simone De Bianchi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
