Grande attesa per l’annuncio Tesla | verso una Model Y economica o una nuova Roadster?
Roma, 7 ottobre 2025 – Tesla ha lanciato indizi e teaser criptici annunciando un grande annuncio per oggi, martedì 7 ottobre. Le speculazioni parlano di una versione più accessibile del Model Y, ribattezzata stripped-down Model Y, ma non mancano i rumors che la casa stia annunciando la futuristica e tanto attesa Roadster. Verso il “Model Y economico”. Le indiscrezioni più solide suggeriscono che Tesla intenderebbe presentare una variante a basso costo del suo modello SUV best seller. In dichiarazioni passate, Elon Musk ha affermato che il progetto non sarà un modello completamente nuovo, ma semplicemente una versione snellita del Model Y: “ It’s just a Model Y ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Tesla, l'azione vola verso il record storico e la capitalizzaione ha superato 1.500 miliardi. Attesa per i dati del terzo trimestre - Grande attesa per Tesla che oggi dovrebbe ufficializzare i dati di vendita del trimestre. Da msn.com
Tesla apre i Robotaxi al grande pubblico: ecco come provarli. Così Elon Musk vuole espandere il servizio negli Usa - Tesla ha annunciato che la sua app dedicata al servizio Robotaxi è ora accessibile a tutti gli utenti, aprendo di fatto al grande pubblico il progetto di mobilità autonoma su cui Elon Musk punta ... Riporta milanofinanza.it