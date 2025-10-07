Grandate (Como), 7 ottobre 2025 – Avevano rubato alcolici e altra merce per un valore complessivo di 200 euro per poi scappare in auto. Ma sono stati visti e seguiti da un brigadiere dei carabinieri della stazione di Fino Mornasco, libero dal servizio, che ha individuato il veicolo a Lurate Caccivio, e l'ha pedinato fino all'arrivo della pattuglia dei colleghi. L’inseguimento . I tre sono stati così fermati e denunciati domenica sera, dopo il furto commesso al centro commerciale Iper di Grandate: sono un operaio di Varese di 40 anni, e due disoccupati di 41 e 47 anni residenti in provincia di Varese, tutti con precedenti penali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grandate, rubano alcolici in un market e scappano: bloccati da un carabiniere fuori servizio