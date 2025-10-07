Grandate rubano alcolici in un market e scappano | bloccati da un carabiniere fuori servizio
Grandate (Como), 7 ottobre 2025 – Avevano rubato alcolici e altra merce per un valore complessivo di 200 euro per poi scappare in auto. Ma sono stati visti e seguiti da un brigadiere dei carabinieri della stazione di Fino Mornasco, libero dal servizio, che ha individuato il veicolo a Lurate Caccivio, e l'ha pedinato fino all'arrivo della pattuglia dei colleghi. L’inseguimento . I tre sono stati così fermati e denunciati domenica sera, dopo il furto commesso al centro commerciale Iper di Grandate: sono un operaio di Varese di 40 anni, e due disoccupati di 41 e 47 anni residenti in provincia di Varese, tutti con precedenti penali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: grandate - rubano
Gestore di market fa cassa vendendo alcolici a una minorenne - Vendere alcolici ai minorenni è proibito dalla legge ma non tutti, purtroppo, rispettano questo divieto, che oltretutto chiama in causa anche il senso di responsabilità ... Scrive lanazione.it