Grana Allegri 50 milioni per Pulisic | Tare non può rifiutare
Il Milan sta lavorando in campo per ottenere i migliori risultati, anche se a quanto pare si inizia a parlare pure di calciomercato. Il Milan sta alvorando per ottenere i migliori risultati possibili dal punto di vista delle partite giocate. Se non consideriamo per un momento il match disputato contro la Cremonese a San Siro e perso per 1-2, i rossoneri hanno vinto soltanto finora, pareggiando contro la Juventus a Torino. Risultati importanti, per un club che punta a fare ritorno al vertice della classifica in Serie A e nelle competizioni europee. Merito di questo miglioramento è da imputare sicuramente a Massimiliano Allegri e al suo staff, che vogliono permettere ai rossoneri di conquistare i migliori risultati possibili in questa stagione. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: grana - allegri
Scoppia il caso Gimenez, grana per Allegri: furia su Tare
Allianz Stadium a due facce: applausi per Allegri, fischi per la Juventus ? Un paradosso che racconta tanto del momento bianconero. All’Allianz Stadium Max Allegri, tornato da avversario, è stato accolto con applausi e rispetto da gran parte dei tifo - facebook.com Vai su Facebook
Il #milan non gioca un gran calcio ma è diventata una squadra di calcio. Solida attenta con gerarchie ruoli regole. #allegri su questo ha fatto un gran lavoro in poco tempo. #iuvemilan - X Vai su X
Inter, quota 50 milioni per super Lookman, Milan-Jashari: c’è l’ok - Dopo una prima fase un po’ letargica, il mercato estivo è pronto finalmente a infiammarsi a suon di botti grazie all’irruzione delle big. Lo riporta ilgiornale.it
Milan, tesoretto da 50 milioni: doppio colpo dopo Nkunku - Il Milan protagonista in questo rush finale del mercato, con la dirigenza rossonera e Max Allegri sempre alla ricerca di una punta per rinforzare l’attacco. calciomercato.it scrive