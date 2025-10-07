Gran Premio dell’Aceto Balsamico | Carmela Imperato vince l’edizione 2025 a Maranello

Modenatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ di Carmela Imperato il migliore aceto balsamico tradizionale prodotto a Maranello nell’ultimo anno. Il suo campione si è classificato primo alla sedicesima edizione del Gran Premio dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena organizzato dal Comitato Maranello Tipico, le cui premiazioni si sono. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gran - premio

Torna il fascino del Gran Premio: al Sesana lo show di Ferragosto, una notte di storia e tradizione

Gran premio d’Italia di Formula 1, Monza si prepara all’assalto: parcheggi e bus navette per la carica dei 335mila tifosi

Gran premio di Monza, marea di tifosi in arrivo fra entusiasmo e timori: “C’è preoccupazione per la sicurezza”

Maranello, Aceto balsamico: ecco i campioni migliori - Il suo campione si è classificato primo alla sedicesima edizione del Gran Premio dell’Aceto Balsa ... Lo riporta sassuolo2000.it

Cerca Video su questo argomento: Gran Premio Dell8217aceto Balsamico