Gragnano in allarme | dazi USA mettono a rischio Antiche Tradizioni
Il conto alla rovescia verso i nuovi dazi statunitensi mette alle strette il pastificio artigianale Antiche Tradizioni di Gragnano, che teme ripercussioni tali da compromettere la continuità operativa e l’accesso al suo primo mercato estero. L’allarme arriva mentre l’industria italiana della pasta affronta l’ipotesi di un incremento tariffario senza precedenti. Un cuneo tariffario senza precedenti . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Pastificio Antiche Tradizioni Gragnano: "Con dazi Usa rischiamo di chiudere" - Il titolare del pastificio Antiche Tradizioni di Gragnano lancia l'allarme sulle sorti della sua azienda parlando con l'Adnkronos, a causa del dazio preliminare del 91,74% sull’export di pasta negli U ... Come scrive adnkronos.com
"Non apriremo stabilimenti di pasta negli Usa. Noi restiamo a Gragnano". Garofalo risponde alla minaccia dei super dazi - L'azienda campana è pronta a fare ricorso contro l'indagine antidumping del Dipartimento del Commercio statunitense che ha preso di mira alcuni famosi marchi di pasta Made in Italy ... Riporta gamberorosso.it