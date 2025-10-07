Governare le fragilità a confronto Boschi De Luca e Martusciello

Tempo di lettura: 4 minuti Nell’ambito del programma di attività del Centro di Ricerca Guido Dorso, venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso il Circolo della Stampa, in Corso Vittorio Emanuele II, n. 6, ad Avellino, avrà luogo la presentazione del volume “ Governare le fragilità ” di Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella (Mondadori, 2025). Dopo i saluti istituzionali di Giuliana Perrotta, Commissario prefettizio del Comune di Avellino, Rizieri Buonopane, Presidente della Provincia di Avellino e Gerardo Capozza, Presidente della Fondazione Sistema Irpinia si aprirà il dibattito, che vedrà la partecipazione di Maria Elena Boschi, Deputata al Parlamento, Piero D e Luca, Deputato al Parlamento, Michele Gubitosa, Deputato al Parlamento, Fulvio Martusciello, Deputato al Parlamento Europeo e Gianfranco Rotondi, Deputato al Parlamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

