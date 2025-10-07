Gori e D’Uffizi ancora a segno Così l’Ascoli ha i suoi gemelli del gol
Gori e D’Uffizi: l’Ascoli ha i suoi gemelli del gol. Gli appassionati di vecchia data, ma probabilmente ne hanno sentito parlare anche i più giovani, ricorderanno bene il duo Pulici-Graziani. Il temibile tandem d’attacco che in serie A, riuscì a fare le fortune del Torino dal ‘73 all’81. Un’autentica macchina da gol formata da due giocatori ben differenti per caratteristiche, ma in grado di completarsi perfettamente. Un potenziale offensivo devastante – supportato dalla tanta qualità espressa da nomi impossibili da dimenticare quali Pecci, Sala, Zaccarelli – che si rivelò estremamente capace di aprire ogni tipo di difesa senza alcuna difficoltà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
D’Uffizi e Del Sole, è festa Ascoli a Terni. Sul mercato doppio botto: Rizzo Pinna e Gori
