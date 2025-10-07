Google vuole contrastare i cyber-criminali | l’IA diventa un mezzo per la cyber-difesa
L’intelligenza artificiale continua, nel bene e nel male, a caratterizzare questo periodo storico. Sebbene questa tecnologia stia portando a una vera rivoluzione in molti campi, dall’altro lato ha aperto le porte a nuove tipologie di attacco da parte di cyber-criminali, truffatori e aggressori di vario tipo. Google è in prima linea sul fronte dell’IA e, . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: google - vuole
Google vuole rendere più pratica la funzione Identity Check
Perplexity vuole comprare Chrome, offerta da 34,5 miliardi di dollari per il browser di Google
Perplexity vuole comprare Chrome: offerta da 34,5 miliardi di dollari a Google
Buona giornata della PACE? In fondo per fare la pace ci vuole poco... PDF qui: https://drive.google.com/file/d/135dV5p0oYYqy7uhmfkecZ6A6piQQLLsT/view?usp=drivesdk Vai su Facebook
Un nuovo modo per attivare Gemini? Google ci sta lavorando #GoogleGemini - X Vai su X