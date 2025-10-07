Google rischia di perdere il controllo della pubblicità online
Dalla decisione della giudice federale Leonie Brinkema potrebbero dipendere le sorti di Google e anche di altri colossi tecnologici. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: google - rischia
Google ammette la crisi del “web aperto” e rischia di perdere il suo dominio pubblicitario
F-Droid denuncia che la verifica obbligatoria degli sviluppatori Android rafforza il controllo di Google e rischia di limitare la libertà di installazione. E chiede l’intervento di autorità e regolatori - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo sistema sviluppato da Google DeepMind automatizza la scoperta e la correzione delle falle di sicurezza, riscrivendo il codice in modo preventivo e riducendo il rischio di exploit futuri - X Vai su X
«Diamo dei limiti all'AI». L'appello di oltre 200 scienziati, politici e premi Nobel: «Rischiamo di perdere il controllo» - Giorgio Parisi, Geoffrey Hinton, Yuval Noah Harari ed Enrico Letta tra i firmatari di un appello all'ONU: servono linee rosse che l'intelligenza artificiale non può oltrepassare ... msn.com scrive