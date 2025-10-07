Golf l’Italia al via del Mondiale a squadre di Singapore
Ferrero, Ponzano e Fantinelli difendono il tricolore all'Eisenhower Trophy: 36 nazioni in campo, favoriti gli Stati Uniti Parte al Tanah Merah Country Club di Singapore l'edizione numero 34 del World Amateur Team ChampionshipsEisenhower Trophy, il Campionato del Mondo a squadre maschile di golf. Dal 8 all'11 ottobre saranno 36 le nazionali in gara, ciascuna composta da tre atleti.
In questa notizia si parla di: golf - italia
The Amundi Evian Juniors Cup Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, Francia ROUND 1 Classifica a squadre Italia 7ª +16 (229) Leader: Stati Uniti +2 (215) Individuale maschile ITA: T6 Leonardo Girardi +4 (75) Leader: T1 Valtteri Lindroos