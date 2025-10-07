Golf l’Italia al via del Mondiale a squadre di Singapore

Ferrero, Ponzano e Fantinelli difendono il tricolore all’Eisenhower Trophy: 36 nazioni in campo, favoriti gli Stati Uniti Parte al Tanah Merah Country Club di Singapore l’edizione numero 34 del World Amateur Team ChampionshipsEisenhower Trophy, il Campionato del Mondo a squadre maschile di golf. Dal 8 all’11 ottobre saranno 36 le nazionali in gara, ciascuna composta da tre atleti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it