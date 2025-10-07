Gol Salvai la Juventus Women pareggia contro il Benfica grazie al colpo di testa del difensore! Cross perfetto di Bonansea | le bianconere la riprendono subito
Gol Salvai, la Juventus Women pareggia momentaneamente contro il Benfica: la rete segnata dal difensore. La Juventus Women non si arrende mai e, dopo essere andata sotto nel punteggio, trova subito la forza di reagire e pareggiare i conti nel match d’esordio in Champions League contro il Benfica. A ristabilire l’equilibrio, al 22? minuto del primo tempo, è stato il difensore bianconero Cecilia Salvai, autrice di un gol di testa frutto di un pregevole schema su punizione. JUVENTUS WOMEN BENFICA LIVE La partita, ricca di emozioni fin dalle prime battute, aveva visto il vantaggio portoghese con Lucia Alves al 6? minuto, in seguito a una transizione veloce del Benfica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
