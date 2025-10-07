Gol Dimarco regolare in Inter Cremonese la spiegazione di De Marco ad Open Var | Lautaro in fuorigioco ma non punibile ecco il motivo
Inter News 24 Gol Dimarco regolare in Inter Cremonese, la spiegazione di De Marco, coordinatore arbitri-società di Serie A e B, ad Open Var. Nel programma Open Var su Dazn, insieme ad Andrea De Marco, responsabile dei rapporti tra la CAN e i club di Serie A e B, sono stati analizzati i principali casi da moviola della sesta giornata di campionato. Tra gli episodi più discussi, spiccano il rigore concesso al Milan nella sfida contro la Juventus per il fallo di Lloyd Kelly su Santiago Gimenez e la rete di Federico Dimarco con l’ Inter contro la Cremonese, che ha suscitato dubbi a causa della posizione di fuorigioco di Lautaro Martínez. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: dimarco - regolare
De Marco: “Lautaro è in fuorigioco ma il gol di Dimarco è regolare: ecco perché” - X Vai su X
Il gol del possibile 3-1 annullato a Frattesi che avrebbe consentito di giocare con più tranquillità gli ultimi minuti. Dimarco tira in porta, Muric respinge. La palla viene ripresa da Thorstvedt (si tratta di una nuova giocata) e arriva a Frattesi, che dopo quella gioc - facebook.com Vai su Facebook
Moviola Inter-Cremonese: “Gol Dimarco regolare perché…” - Per quanto riguarda il match di ieri, andiamo a vedere la moviola di Inter- Lo riporta passioneinter.com
Inter-Cremonese, moviola: dubbi sul primo e sul terzo gol nerazzurro, c’è anche una rete annullata - La prova dell’arbitro di Teramo Emanno Feliciani a San Siro nell’anticipo della sesta giornata di serie A Inter- Riporta sport.virgilio.it