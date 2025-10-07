Gol Dimarco regolare in Inter Cremonese la spiegazione di De Marco ad Open Var | Lautaro in fuorigioco ma non punibile ecco il motivo

Inter News 24 Gol Dimarco regolare in Inter Cremonese, la spiegazione di De Marco, coordinatore arbitri-società di Serie A e B, ad Open Var. Nel programma Open Var su Dazn, insieme ad Andrea De Marco, responsabile dei rapporti tra la CAN e i club di Serie A e B, sono stati analizzati i principali casi da moviola della sesta giornata di campionato. Tra gli episodi più discussi, spiccano il rigore concesso al Milan nella sfida contro la Juventus per il fallo di Lloyd Kelly su Santiago Gimenez e la rete di Federico Dimarco con l’ Inter contro la Cremonese, che ha suscitato dubbi a causa della posizione di fuorigioco di Lautaro Martínez. 🔗 Leggi su Internews24.com

