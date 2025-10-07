Global Sumud Flotilla Scotto choc | Volo di rimpatrio infernale passeggeri israeliani ci hanno insultato chiamandoci ' terroristi'

Il deputato Pd Arturo Scotto denuncia gli insulti e le umiliazioni subite sul volo di rimpatrio da Israele dopo la missione umanitaria con la Flotilla per Gaza Man mano che i giorni passano, più testimonianze choc vengono riportate dagli attivisti che sono stati a bordo della Global Sumud Flo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Global Sumud Flotilla, Scotto choc: "Volo di rimpatrio infernale, passeggeri israeliani ci hanno insultato chiamandoci 'terroristi'"

