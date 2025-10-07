Global Sumud Flotilla Scotto choc | Volo di rimpatrio infernale passeggeri israeliani ci hanno insultato chiamandoci ' terroristi'

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il deputato Pd Arturo Scotto denuncia gli insulti e le umiliazioni subite sul volo di rimpatrio da Israele dopo la missione umanitaria con la Flotilla per Gaza Man mano che i giorni passano, più testimonianze choc vengono riportate dagli attivisti che sono stati a bordo della Global Sumud Flo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

global sumud flotilla scotto choc volo di rimpatrio infernale passeggeri israeliani ci hanno insultato chiamandoci terroristi

© Ilgiornaleditalia.it - Global Sumud Flotilla, Scotto choc: "Volo di rimpatrio infernale, passeggeri israeliani ci hanno insultato chiamandoci 'terroristi'"

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

global sumud flotilla scottoScotto (Pd) a Confidential: “Sulla Flotilla ci siamo sentiti soli, il governo si è piegato a Netanyahu” - Il deputato Pd Arturo Scotto è stato ospite dell'ultima puntata di Confidential, il format di Deepinto che va in onda ogni lunedì alle 22 sui canali ... Scrive fanpage.it

global sumud flotilla scottoGlobal Sumud Flotilla, attivisti sequestrati e incarcerati. Prevista l’espulsione - L'abbordaggio ed il sequestro, una ad una, delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, è avvenuto in acque internazionali, a circa 50- Riporta agoravox.it

Cerca Video su questo argomento: Global Sumud Flotilla Scotto