Global Sumud Flotilla convenzione Montego Bay smaschera Israele | abbordaggio in acque internazionali è vietato da diritto navigazione

L’abbordaggio della Global Sumud Flotilla riaccende il dibattito giuridico: Israele poteva fermare le navi in acque internazionali? Il diritto del mare dice di no Molti osservatori internazionali si sono domandati in questi giorni del destino della Global Sumud Flotilla. Israele ha abbordato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Global Sumud Flotilla, convenzione Montego Bay smaschera Israele: abbordaggio in acque internazionali è vietato da diritto navigazione

In questa notizia si parla di: global - sumud

Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»

Global Sumud Flottila : l’attivista valtellinese Susanna Bargauan è tornata. Ieri il volo- La donna riaccolta all’aeroporto della Malpensa dai propri cari dopo la detenzione in un carcere israeliano #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #SondrioECintura - facebook.com Vai su Facebook

Altri 171 attivisti dalla Global Sumud Flotilla, tra cui Greta Thunberg, sono stati espulsi da Israele. I "provocatori della Flotilla”, scrive il ministero degli Esteri su X, sono stati rimpatriati, passando da "Grecia e Slovacchia". - X Vai su X

Freedom Flotilla e Thousand Madleens verso Gaza. Cannizzaro: “Il blocco navale è illegittimo, ma se Israele lo considera legale deve far passare i medici” - Il convoglio umanitario punta a consegnare farmaci e portare personale sanitario a Gaza nonostante il blocco navale israeliano ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Flotilla: un pezzo di stoffa che sfida un blocco di ferro - La “Global Sumud Flotilla”, parte della Freedom Flotilla Coalition, nasce con un obiettivo dichiarato: rompere simbolicamente e materialmente il blocco imposto su Gaza da Israele dal 2007. agoravox.it scrive