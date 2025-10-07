Gli universitari non cambiano rotta Occupiamo almeno fino a venerdì

Bologna, 7 ottobre 2025 – “Gli studenti qui non fanno un passo indiet ro, anzi ne fanno cento avanti: vi cacceremo via, se non sarete disposti ad ascoltare le richieste studentesche”. Gli universitari, con a capo il collettivo Cambiare Rotta, non si lasciano ’intimorire’ dalla denuncia depositato dall’ateneo e dal rettore Giovanni Molari per l’occupazione permanente, a sostegno della Flotilla e del popolo palestinese, ancora in corso al dipartimento di Fisica, in via Irnerio. Nessuna intenzione “di interrompere l’occupazione”, che va avanti dalla mattina successiva all’attacco alla Flotilla, “e rivendichiamo la rottura degli accordi del nostro dipartimento e dell’Università con le aziende israeliane – spiega al microfono Giovanni Santaniello, rappresentante degli studenti al consiglio di dipartimento, presente in conferenza stampa questa mattina –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli universitari non cambiano rotta. “Occupiamo almeno fino a venerdì”

