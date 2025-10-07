Gli ultimi dati sul turismo Ferrara bene i visitatori Il vero boom è sulla costa
Ferrara tiene bene, ma la Costa trascina. Nei primi otto mesi del 2025 la città mostra segnali di vivacità, ma con un profilo turistico differente rispetto alla costa. I turisti arrivati in città sono 172.204 (+3,9% sul 2024) e i pernottamenti 349.021 (+1,3%). Crescono soprattutto gli stranieri: +6,3% di notti estere, mentre gli italiani calano dell’1,5%. È la conferma di una città che convince il visitatore internazionale ma che deve lavorare maggiormente per tentare di trattenere il pubblico interno. Nel frattempo, la provincia disegna una geografia turistica fortemente polarizzata. È questa l’istantanea che emerge dalla pubblicazione dei dati turistici della Regione che prendono in considerazione il periodo tra gennaio e agosto di quest’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ultimi - dati
Dichiarazione 770 semplificata: ultimi giorni per inviare i dati
I prezzi della benzina continuano a scendere, ma non a Bolsena: gli ultimi dati
Istat: “L’occupazione e il Pil volano nel Sud”, gli ultimi dati che certificano il buongoverno di Meloni
Dati occupazione Roma: miglior risultato degli ultimi 10 anni L'ufficio di Statistica di Roma Capitale ha pubblicato i dati statistici "Struttura e dinamiche del mercato del lavoro nell'area romana - anno 2024”, relativi alla tematica Formazione e Lavoro, Nel Vai su Facebook
Dati #occupazione Roma: miglior risultato degli ultimi 10 anni L'ufficio di Statistica di Roma Capitale ha pubblicato i dati statistici "Struttura e dinamiche del mercato del lavoro nell'area romana - anno 2024”, relativi alla tematica Formazione e Lavoro, I dati - X Vai su X
Gli ultimi dati sul turismo. Ferrara, bene i visitatori. Il vero boom è sulla costa - I ritmi di crescita della città capoluogo segnano un +3,9 per cento sugli arrivi. Scrive ilrestodelcarlino.it
Santanché esulta: “Turismo in crescita, traina l’economia”. Ma commenta dati parziali e “truccati” dall’obbligo del Codice identificativo - La ministra esulta per l'aumento del 6,22% di arrivi, ma Federalberghi avverte: il confronto è distorto dal nuovo Cin ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it