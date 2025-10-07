Ferrara tiene bene, ma la Costa trascina. Nei primi otto mesi del 2025 la città mostra segnali di vivacità, ma con un profilo turistico differente rispetto alla costa. I turisti arrivati in città sono 172.204 (+3,9% sul 2024) e i pernottamenti 349.021 (+1,3%). Crescono soprattutto gli stranieri: +6,3% di notti estere, mentre gli italiani calano dell’1,5%. È la conferma di una città che convince il visitatore internazionale ma che deve lavorare maggiormente per tentare di trattenere il pubblico interno. Nel frattempo, la provincia disegna una geografia turistica fortemente polarizzata. È questa l’istantanea che emerge dalla pubblicazione dei dati turistici della Regione che prendono in considerazione il periodo tra gennaio e agosto di quest’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli ultimi dati sul turismo. Ferrara, bene i visitatori. Il vero boom è sulla costa