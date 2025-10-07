Gli Stati Uniti hanno fornito almeno 21,7 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele dal 7 ottobre 2023

Gli Stati Uniti, sotto le amministrazioni Biden e Trump, hanno fornito almeno 21,7 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele dall’inizio della guerra di Gaza due anni fa, secondo un nuovo studio accademico pubblicato oggi, nel secondo anniversario degli attacchi di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023. Un altro studio, pubblicato anch’esso dal progetto Costs of War della Watson School of International and Public Affairs della Brown University, afferma che negli ultimi due anni gli Stati Uniti hanno speso circa 10 miliardi di dollari in più per aiuti e operazioni di sicurezza nel Medio Oriente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti hanno fornito almeno 21,7 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele, dal 7 ottobre 2023

