Gli rompono il naso e coperto di sangue chiede alla fidanzata di sposarlo video

È stato uno dei match più intensi e spettacolari della serata al Cage Warriors 195, andato in scena il 4 ottobre al PalaPellicone di Ostia. L’atleta frusinate di MMA Kevin Caperna ha dato battaglia per tre round infuocati contro Claudio Iancu, combattente italo-rumeno residente a Colleferro, in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: rompono - naso

Certa Stampa - BULLIZZATO AD OTTO ANNI DA DUE BAMBINI DI SETTE, CHE GLI ROMPONO IL NASO: https://certastampa.it/cronaca/69585-bullizzato-ad-otto-anni-da-due-bambini-di-sette-che-gli-rompono-il-naso.html | - facebook.com Vai su Facebook

Pestati a sangue durante l'addio al celibato, l'amico dello sposo in ospedale con il naso rotto e traumi cranici: «Erano in 10, mi prendevano a calci in faccia» - Quattro trentenni pestati a sangue, nasi rotti e traumi facciali: questo il bilancio di un addio al celibato che ha portato i quattro giovani del Miranese a Sottomarina per festeggiare un ... Da ilgazzettino.it