Gli ostaggi israeliani collante della nazione traditi dal governo

A due anni dal 7 ottobre 2023 48 israeliani sono ancora prigionieri nelle mani di Hamas. Solo venti di loro risultano ancora vivi, due dei quali in gravissime condizioni. Nei . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Gli ostaggi israeliani, collante della nazione traditi dal governo

In questa notizia si parla di: ostaggi - israeliani

I raid israeliani su Dar el-Balah e il piano dell’Idf per prendere il controllo di Gaza: «Pronti se non rilasciano gli ostaggi»

Ostaggi israeliani e palestinesi ridotti alla fame, oltre 600 ex capi di Mossad e Shin Bet scrivono a Trump: "Fermi Netanyahu"

Hamas diffonde video degli ostaggi israeliani denutriti: “Mangeranno come la popolazione di Gaza”

NETANYAHU: "SPETTA A HAMAS ACCETTARE ACCORDO SU RILASCIO OSTAGGI" "Spetta a Hamas" accettare l'accordo mediato dagli Stati Uniti e restituire gli ostaggi israeliani. Lo afferma il premier israeliano Benjamin Netanyahu - in un'interv Vai su Facebook

Hamas pronto a rilasciare gli ostaggi israeliani. Dice sì al piano di Tlpace di Trump per Gaza ma con modifiche - X Vai su X

Il terrore negli occhi dei familiari degli ostaggi israeliani - Dopo il via libera da parte degli Stati Uniti, è in corso un massiccio attacco che ha come conseguenza ancora morti e che ... Lo riporta huffingtonpost.it

Tank israeliani entrati a Gaza City, Trump: "Hamas non usi ostaggi come scudi umani" - A riportalo sono state fonti palestinesi, mentre l'esercito israeliano intensificava l'invasione della roccaforte chiave nella Striscia ... adnkronos.com scrive