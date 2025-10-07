Si è conclusa la 3^ edizione di Incanto Film Festival. Tanti autori e autrici che nelle varie categorie hanno presentato opere. Al Teatro Sperimentale i giurati Barbara Ronchi, Giogiò Franchini e Piero Messina sono saliti sul palco per nominare i vincitori. Poi le premiazioni: Main Category: miglior cortometraggio - "Majoneze" di Giulia Grandinetti; miglior regia a Nadir Taji per "Festa in Famiglia"; miglior sceneggiatura a Carlo Sorrentino, Gabriele Manzoni, Giacomo Tatò e Sofia Vecchiato per "Phantom"; miglior fotografia a Francesca Avanzini per "Marina"; miglior montaggio a Carlo Onnis per "Phantom"; miglior attrice a a Anna Manuelli per "Comunque bene"; miglior attore a Daniel Angel Fornaro e Romeo Alexander Perrone per "Phantom"; menzione speciale a Paoli De Luca per "Marina"; del pubblico – "A Domani" di Emanuele Vicorito; percorso donna – "Majoneze" di Giulia Grandinetti; giuria giovani – "La buona condotta" di Francesco Gheghi; premio Condor - "Hotel Independencia" di Cristiano Toniolatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli ’Oscar’ di Incanto Festival